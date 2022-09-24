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Умер сыгравший в сериале «Четыре танкиста и собака» актер Францишек Печка

Польский актер Францишек Печка, известный по сериалу «Четыре танкиста и собака», умер в возрасте 94 лет, передает пресс-служба Министерства культуры и национального наследия Польши.

«В пятницу скончался один из величайших польских актеров театра, телевидения и кино — Францишек Печка», — говорится в сообщении. Причина смерти актера не называется.

Францишек Печка родился 18 января 1928 года в Годове в Верхней Силезии (принадлежит Польше с 1920 года). После окончания учебы в Государственной Высшей театральной школе имени А. Зельверовича начал работать в театре и параллельно сниматься в кино. Его первая роль — в фильме «Поколение», снятом в 1954 году.

Всего Печка сыграл более чем в ста фильмах. Наибольшую известность ему принесла роль танкиста Густлика в сериале «Четыре танкиста и собака», действие которого разворачивается во время Второй мировой войны. Также актер сыграл в таких фильмах, как «Легенда», «Освобождение», «Жемчужина в короне», «Житие Матеуша» и др.

Францишек Печка был кавалером ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. В 1980 году он получил звание заслуженного деятеля культуры Польши. В 2008 году актер получил золотую медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis», в 2011 — Большой крест ордена Возрождения Польши.

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