Евросоюз продлил санкции против Турции за бурение в Средиземноморье

Совет ЕС на год продлил санкции против Турции за нелегальное бурение в Средиземноморье

Фото: Xinhua / Xu Suhui / Global Look Press

Совет Евросоюза продлил санкции против Турции за нелегальное бурение у берегов Кипра в Восточном Средиземноморье на год, до 12 ноября 2023 года, следует из пресс-релиза на сайте совета.

В настоящее время под санкциями находятся два гражданина Турции, их имена не называются. Им запрещено въезжать в страны Евросоюза, их активы заморожены. Также гражданам и компаниям ЕС запрещено переводить им средства.

Конфликт возник в 2019 году из-за разведки месторождений на участке морского шельфа, который Кипр и Греция считают частью своих исключительных экономических зон. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его страна имеет право разрабатывать шельф, и утверждал, что не отступит даже под угрозой ограничительных мер со стороны Евросоюза. ЕС выразил солидарность с позицией Греции и Кипра, после чего наложил на Турцию санкции.

Ограничительные меры постоянно пересматриваются и обновляются, если Совет ЕС считает, что его цели не были достигнуты, говорится в сообщении Совета Евросоюза.