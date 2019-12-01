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МИД Греции ответило на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
По словам президента Турции, в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями на шельфе Кипра. При этом «никакие крики и вопли» не заставят» Анкару отвести корабли, занимающиеся разведкой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Министерство иностранных дел Греции осудило заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученные им на церемонии открытия газопровода Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщается на сайте ведомства. 

Турецкий лидер заявил, что Анкара не прекратит разведку и бурение на шельфе у побережья Кипра и в кипрской исключительной экономической зоне. По его словам, в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе, а турецкая сторона «действует в рамках международных прав».  

Президент Турции отметил, что при совместном использовании углеводородных ресурсов в Восточном Средиземноморье кто-то «пытается разжигать напряженность», используя «политику угроз и шантажа». «В настоящее время в регионе работают два наших современных буровых корабля Fatih и Yavuz и два сейсморазведочных судна. Никакие кипрские крики и вопли не подвигнут Анкару отвести их с шельфа. Корабли выполняют свои обязательства, и они будут продолжать делать это», — подчеркнул Эрдоган (цитата по Anadolu).

«Мы осуждаем сегодняшние заявления турецкого руководства. Главный нарушитель международного права в регионе не осознает, что незаконность не порождает справедливости», — говорится в сообщении греческого МИДа.

По мнению Афин, нарушения Турцией международного права подрывают стабильность восточно-средиземноморского региона, а также демонстрируют «полное презрение» к принципам добрососедства и мирного сосуществования государств. «Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики», — отмечается в заявлении. 

Уточняется, что греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды страны Димитрисом Иконому покинула церемонию открытия газопровода в турецком городе Ипсала сразу после слов Эрдогана.

Сам Иконому пояснил телеканалу Skai, что покинул зал спустя минуту после «провокационных заявлений» президента Турции. По его словам, как только Эрдоган начал говорить о проблемах, не связанных с запуском газопровода Tanap, ему стало ясно, что он должен уйти. «Мы надеемся, что руководство Турции понимает, что уважение международной законности —это не ее усмотрение, а абсолютное обязательство», — отметили в МИДе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в минувшую субботу, 30 ноября, принял участие в церемонии открытия участка Трансанатолийского газопровода (TANAP) в деревне Сарикали Ипсальского района. Газопровод протяженностью 1850 км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз до западных границ Турции. TANAP проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции, где соединяется с еще строящимся Трансадриатическим трубопроводом (ТАР). По словам турецкого лидера, TANAP является наиболее важной частью 3500-километрового энергетического коридора, проходящего из Азербайджана в Европу.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Кипр, Турция, Греция, Реджеп Тайип Эрдоган
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