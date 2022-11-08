В Херсоне сообщили о самоподрыве диверсанта СБУ при попытке скрыться

Ранее ФСБ сообщила о задержании девяти граждан Украины, входивших в состав диверсионной группы. Спецслужба заподозрила их в планировании терактов в отношении членов администрации Херсонской области

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Диверсант СБУ совершил самоподрыв в Херсонской области, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в городе Берислав Херсонской области при попытке скрыться от представителей во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», — сказал собеседник агентств.

Диверсант умер на месте. Данные о его местонахождении силовики получили от других членов диверсионной группы, ранее задержанных в Херсоне, уточняет «РИА Новости».

Утром 8 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании девяти граждан Украины, входивших в состав диверсионной группы. Спецслужба заподозрила их в планировании терактов в отношении членов администрации Херсонской области. Покушение, по информации ведомства, планировали совершить с помощью заминированного автомобиля. Машину нашли, взрывчатку в ней обезвредили.

Кроме того, у задержанных изъяли три готовые к применению самодельные бомбы, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, более 5 кг пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства и «специальные средства разведки, рассказали в спецслужбе. Следственное подразделение ФСБ завело против них уголовное дело по ст. 361 УК (акт международного терроризма), по которой может грозить пожизненное лишение свободы. Подозреваемых заключили под стражу.

После того как в марте Херсон перешел под контроль российских военных, местные власти и представители силовых структур не раз сообщали о покушениях на сотрудников военной администрации региона. Так, в середине июня покушение совершили на начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева: неизвестные подорвали его личный автомобиль. ФСБ также сообщала о неудачном покушении на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо.