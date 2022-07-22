Российские космонавты три раза слетают на МКС на Crew Dragon

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 16:05
Набиуллина анонсировала продление валютных ограничений в сентябре Финансы, 16:06
Набиуллина назвала отличия между кризисом в пандемию и текущим Финансы, 15:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:57
Набиуллина исключила запрет доллара даже в «апокалиптическом сценарии» Финансы, 15:56
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 15:51
Роскомнадзор внес сайт Wheely в реестр запрещенных Бизнес, 15:48
Российские космонавты три раза слетают на МКС на Crew Dragon Технологии и медиа, 15:46
Как бизнесу реагировать на внешний кризис: четыре действия РБК и Банк Точка, 15:28
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Генпрокуратура потребовала изъять у автоинспектора имущество на ₽130 млн Общество, 15:28
Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа Политика, 15:24
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России опустился до 12% Общество, 15:10
Polymetal назвал варианты выделения активов в России. Что ждет инвесторов Pro, 15:05
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 15:05
Как взыскивают взносы с неплательщиков в СНТ Недвижимость, 15:02
Технологии и медиа ,  
0 

Российские космонавты три раза слетают на МКС на Crew Dragon

Анна Кикина приступает к экзаменационной комплексной тренировке на тренажере российского сегмента МКС
Анна Кикина приступает к экзаменационной комплексной тренировке на тренажере российского сегмента МКС (Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина)

Соглашение о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA предполагает три полета российских космонавтов к МКС на американском корабле Crew Dragon, сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко, его слова передает пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

«Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и десятом Dragon», — пояснил Кононенко.

Россия и США 15 июля договорились о проведении перекрестных полетов интегрированных экипажей к МКС. Первые запланированы на эту осень, сообщили в «Роскосмосе».

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме.

Соглашение позволит в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечить присутствие на международной станции хотя бы одного космонавта «Роскосмоса» или одного астронавта NASA, которые могли бы обслуживать сегменты России и США.

«Роскосмос» договорился с NASA о перекрестных полетах на МКС
Технологии и медиа
Фото:Иван Тимошенко / Роскосмос

Астронавт NASA Франсиско Рубио в качестве второго бортинженера войдет в состав экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-22», его запуск запланирован на 21 сентября с космодрома Байконур. Вместе с ним полетят российские космонавты — бортинженер Дмитрий Петелин и командир Сергей Прокопьев.

Космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина в качестве второго специалиста миссии войдет в состав основного экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5. Запуск также запланирован на осень 2022 года. Вместе с Кикиной к международной станции отправятся астронавты NASA — командир Николь Мэнн, пилот Джош Кассада, а также астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката в качестве первого специалиста миссии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Полезно ли для здоровья принимать БАДы
Статьи
Pro
Фото: Maxim Shipenkov / TAСС Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Наш мозг мешает нам экономить. Вот как его перехитрить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Почему в кризис не стоит отказываться от западных практик управления
Статьи
Теги
Роскосмос полеты NASA Crew Dragon
Материалы по теме
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего врио главы госкорпорации
Политика
Чем запомнился Рогозин на посту главы «Роскосмоса». Видео
Политика
Рогозин назвал условие возобновления диалога между «Роскосмосом» и НАСА
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter