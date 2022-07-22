Российские космонавты три раза слетают на МКС на Crew Dragon

Анна Кикина приступает к экзаменационной комплексной тренировке на тренажере российского сегмента МКС (Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина)

Соглашение о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA предполагает три полета российских космонавтов к МКС на американском корабле Crew Dragon, сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко, его слова передает пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

«Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и десятом Dragon», — пояснил Кононенко.

Россия и США 15 июля договорились о проведении перекрестных полетов интегрированных экипажей к МКС. Первые запланированы на эту осень, сообщили в «Роскосмосе».

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме.

Соглашение позволит в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечить присутствие на международной станции хотя бы одного космонавта «Роскосмоса» или одного астронавта NASA, которые могли бы обслуживать сегменты России и США.

Астронавт NASA Франсиско Рубио в качестве второго бортинженера войдет в состав экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-22», его запуск запланирован на 21 сентября с космодрома Байконур. Вместе с ним полетят российские космонавты — бортинженер Дмитрий Петелин и командир Сергей Прокопьев.



Космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина в качестве второго специалиста миссии войдет в состав основного экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5. Запуск также запланирован на осень 2022 года. Вместе с Кикиной к международной станции отправятся астронавты NASA — командир Николь Мэнн, пилот Джош Кассада, а также астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката в качестве первого специалиста миссии.