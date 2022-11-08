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Общество ,  
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Создателя группы «Ласковый май» похоронят в Оренбурге 13 ноября

Создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова похоронят в Оренбурге 13 ноября
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Композитора, основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова похоронят 13 ноября на кладбище «Плутон» в Оренбурге, сообщили РБК в организации «Урал-концерт».

«Прощание пройдет в мемориальном центре по адресу: ул. Монтажников, 1 с 10 до 15», — уточнил представитель организации.

Кузнецов умер накануне, 7 ноября, в возрасте 58 лет у себя дома в Оренбурге. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Кузнецов был автором композиций «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и др., а также нескольких музыкальных проектов после ухода из «Ласкового мая» в 1989 году.

Он также активно занимался продюсированием. Так, в 1992 году Кузнецов создал группу «Чернила для пятого класса», которая выступала до 2003-го, в 1999 году — группу «Стекловата», известную по песне «Новый год» и клипу на нее, затем — группу «Чернильное небо», проект ALIS, группы «Новые формы», «Радуга ночью», «Ангел и кот» и «Леха». В 2011-м он создал группу Spice Boys.

В июне в возрасте 48 лет от инфаркта умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов, а в октябре — клавишник первого состава группы Михаил Афанасьев.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин 2 ноября сообщил, что решил воссоздать музыкальный коллектив «заново из молодых ребят».

Теги
«Ласковый май» похороны прощание Оренбург новости
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