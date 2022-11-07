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В ряде областей Украины отменили ранее объявленную воздушную тревогу

Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщается в телеграм-канале главы областной администрации Дмитрия Лунина. Сигнал тревоги звучал в ночь на 7 ноября и в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области, но затем власти сообщили об отбое.

Воздушные тревоги участились на Украине с 10 октября, вскоре после атаки на Крымский мост. Россия назвала произошедшее терактом и обвинила в нем украинские спецслужбы. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев, «насколько ему известно», не был заказчиком взрыва моста.

Власти украинских городов и областей сообщали о взрывах и повреждении критической инфраструктуры, в том числе энергетической. В российском Минобороны отчитывались о поражении военных и энергетических объектов.

Из-за этого в стране наблюдаются перебои с электричеством. По данным властей, в результате обстрелов повреждено более трети энергетических объектов.

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Военная операция на Украине Воздушная тревога
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