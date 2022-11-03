США пообещали противодействовать «поставкам оружия» из КНДР в Россию

Вашингтон прибегнет к различным инструментам противодействия поставкам Северной Кореей оружия России, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Стенограмма его выступления размещена на сайте ведомства.

«Точно так же, как мы используем все инструменты и будем использовать все инструменты для противодействия поставкам оружия Ираном России, мы сделаем то же самое, когда дело дойдет до поставок оружия КНДР России», — сказал Прайс.

Он предупредил, что вдобавок к существующим санкциям Вашингтон может рассмотреть «дополнительные инструменты», чтобы пресечь такого рода деятельность, а также привлечь к этому другие государства.

2 ноября координатор по коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил CNN, что КНДР в начале осени направила в Россию значительные партии артиллерийских снарядов. Данные об этом привела и американская разведка. По ее сведениям, Пхеньян направлял боеприпасы Москве под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее Вашингтон обвинил в поставках оружия России Иран. США утверждали, что используемый российской армией беспилотник «Герань-2» является версией иранского дрона типа Shaheed. Российская сторона называла сообщения о поставках иранских беспилотников фейком.