Times узнала о совете Трасс королю Карлу III пропустить саммит по климату

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс посоветовала королю Карлу III не посещать конференцию ООН по изменению климата, передает газета The Times.

С 6 по 18 ноября в египетском Шарм-эль-Шейхе будет проходить 27-я конференция, организованная ООН и посвященная проблеме изменения климата (COP27).

По данным газеты, Карл III хотел выступить с речью на встрече мировых лидеров, однако Трасс, которая сама вряд ли примет участие в саммите, возразила против планов короля во время их личной встречи в Букингемском дворце в прошлом месяце.

Times пишет, что это решение может усилить напряженность в отношениях между новым премьер-министром и новым монархом. Однако источник на Даунинг-стрит сказал газете, что их беседа была радушной и «никакого скандала не было».

Карл III стал королем Великобритании 10 сентября, спустя два дня после смерти королевы Елизаветы II. Королева умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.

Карл III еще будучи принцем Уэльским занимался проблемами экологии и климата. В феврале 1970 года в своем выступлении на конференции по сохранению европейского природного наследия он обратил внимание на последствия загрязнения окружающей среды. В 2015 году он активно поддерживал Парижское соглашение по климату, а в 2019 году обсуждал эту тему с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Читайте на РБК Pro Pro В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето Статьи Pro Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Статьи Pro Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Статьи Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro Как раскрутить магазин на Wildberries Как раскрутить магазин на Wildberries Инструкции Pro x The Economist Сейчас или никогда: почему инвесторов уже не интересует отложенная выгода Сейчас или никогда: почему инвесторов уже не интересует отложенная выгода Статьи Pro Поможет ли смена юрисдикции спасти «Полиметалл» Поможет ли смена юрисдикции спасти «Полиметалл» Статьи Pro Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Статьи

В 2021 году принц Чарльз (сейчас Карл III) участвовал в 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.