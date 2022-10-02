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Times узнала о совете Трасс королю Карлу III пропустить саммит по климату

Times: премьер Великобритании Трасс запретила королю Карлу III ехать на саммит ООН

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс посоветовала королю Карлу III не посещать конференцию ООН по изменению климата, передает газета The Times.

С 6 по 18 ноября в египетском Шарм-эль-Шейхе будет проходить 27-я конференция, организованная ООН и посвященная проблеме изменения климата (COP27).

По данным газеты, Карл III хотел выступить с речью на встрече мировых лидеров, однако Трасс, которая сама вряд ли примет участие в саммите, возразила против планов короля во время их личной встречи в Букингемском дворце в прошлом месяце.

Times пишет, что это решение может усилить напряженность в отношениях между новым премьер-министром и новым монархом. Однако источник на Даунинг-стрит сказал газете, что их беседа была радушной и «никакого скандала не было».

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Фото:House of Lords / Wikimedia Commons

Карл III стал королем Великобритании 10 сентября, спустя два дня после смерти королевы Елизаветы II. Королева умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.

Карл III еще будучи принцем Уэльским занимался проблемами экологии и климата. В феврале 1970 года в своем выступлении на конференции по сохранению европейского природного наследия он обратил внимание на последствия загрязнения окружающей среды. В 2015 году он активно поддерживал Парижское соглашение по климату, а в 2019 году обсуждал эту тему с экс-президентом США Дональдом Трампом.

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В 2021 году принц Чарльз (сейчас Карл III) участвовал в 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

Теги
Великобритания Карл III Лиз Трасс саммит ООН изменение климата
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