Россия примет участие в Конференции ООН по климату
Российская делегация примет участие в Конференции ООН по изменению климата (COP27), которая откроется 6 ноября в египетском Шарм-эль-Шейхе. Об этом сообщил сегодня первый замминистра экономического развития Илья Торосов на конгрессе ESG-Р (Э)волюция, организованном РБК и НКР.
«COP27 через месяц, мы к нему готовимся, будет сложно, но интересно. Чем сложнее, тем интереснее», — сказал он
Торосов уточнил, что сам будет в составе российской делегации.
По его словам, российская сторона будет продвигать на конференции «технологическую нейтральность стран, доступ к технологиям с точки зрения низкоуглеродки».
«Будем, как и в прошлом году, отстаивать нашу позицию, может быть, в какие-то моменты, через третьи страны, но работу продолжим», — подчеркнул он.
Ежегодная конференция по изменению климата, согласно информации на сайте ООН, «способствует продвижению глобальных переговоров по климату, мобилизует действия и предоставляет возможность рассмотреть последствия изменения климата». В прошлом году конференция проходила в шотландском Глазго.
На ней Россия также отстаивала принцип технологической нейтральности. Как пояснял ранее министр экономического развития Максим Решетников, ее цель — обеспечить признание всех источников производства электроэнергии, включая атомную энергетику, которую Россия считает низкоуглеродной.