Белгородский поселок попал под обстрел

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгородской области обстреляли поселок Октябрьский, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях.

«Глава района Владимир Перцев и оперативные службы на месте. Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы», — написал глава региона в Telegram.

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