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Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Бутырки

Глава Белгородской области Гладков: под обстрел попало село Бутырки, пострадавших нет
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Валуйском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Бутырки, пострадавших не было, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Три снаряда упали в парке и осколками повредили стоящий рядом автомобиль», — написал он в телеграм-канале.

Село Бутырки находится менее чем в 1 км от границы с Харьковской областью Украины.

С начала военной операции России на Украине власти приграничных регионов, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об обстрелах. С 11 апреля в регионе действует желтый уровень террористической опасности, а 19 октября в Белгородской области и еще семи приграничных регионах ввели режим «среднего уровня реагирования». Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.

Накануне под обстрел попал хутор Масычево. Пострадавших не было, осколки снаряда попали в фасады двух частных домов, основная часть попала в огород.

Теги
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков
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