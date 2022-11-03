В Белгородской области под обстрел попало второе за день село

При обстреле села Журавлевка в Белгородской области больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке, разрушения сильные, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Также в зоне обстрела и частные домовладения — новые разрушения зафиксированы в 14», — написал он в своем телеграм-канале. К публикации Гладков прикрепил фотографии попавших под обстрел зданий.

Ранее сегодня под обстрел попало село Бутырки, которое находится менее чем в 1 км от границы с Харьковской областью. Никто не пострадал, три снаряда упали в парке и осколками повредили стоящий рядом автомобиль, говорил Гладков.

Село Журавлевка расположено на юге Белгородской области и граничат с Харьковской областью Украины. С начала февраля власти неоднократно сообщали о его обстреле. Весной оттуда эвакуировали жителей села и разместили их в гостиницах других городов области. Однако некоторые предпочли остаться. В сентябре Гладков призвал их покинуть дома.

В области действует желтый уровень террористической опасности, а 19 октября в нем наряду с еще семью приграничными регионами ввели режим «среднего уровня реагирования». Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.