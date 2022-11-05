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В Киеве и семи областях объявили о дополнительных отключениях энергии

«Укрэнерго»: в Киеве и семи областях введут дополнительные ограничения по подаче энергии
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Для поддержания работы украинской энергосистемы недостаточно почасовых отключений электроэнергии, поэтому в некоторых регионах введут новые ограничения, сообщается в телеграм-канале компании-оператора «Укрэнерго».

«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях», — сказано в сообщении.

В этих регионах временно не будут действовать почасовые графики отключения, ограничения подачи энергии будут контролируемыми.

Компания призвала украинцев «сознательно относиться к потреблению электроэнергии», особенно утром и вечером, когда нагрузка достигает пика.

Проблемы в энергосистеме Украины начались после массированных российских ударов, которые повторялись неоднократно в течение почти месяца после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев. 1 ноября украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в стране повреждено 40% энергетической инфраструктуры — теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции.

Как рассказал глава государства, за день 3 ноября отключение электроэнергии затронуло 4,5 млн человек — жители Киева и десяти областей: Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Теги
Киев «Укрэнерго» отключение электричества Военная операция на Украине
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