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Кличко заменит в Киеве троллейбусы на автобусы для экономии энергии

Автобусы заменят троллейбусы 2 ноября, сообщил мэр Киева. Энергетическая инфраструктура была повреждена в результате ударов по всей территории Украины, крупнейшие энергокомпании столкнулись со сложностями при ремонте
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вместо троллейбусов в Киеве со 2 ноября на маршруты выйдут автобусы, это решение принято для экономии электричества, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«С завтрашнего дня, со 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы. Делаем это, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество», — написал он.

Троллейбусные маршруты в Киеве обслуживает «Киевпастранс». По состоянию на 2019 год на балансе коммунального предприятия был 401 троллейбус. В часы пик на городских маршрутах ежедневно работали около 360 троллейбусов, писал портал «Сегодня». В общей сложности на троллейбусах и трамваях ежедневно перемещаются около 1,1 млн человек.

Российские войска с 10 октября начали наносить ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Это произошло спустя два дня после взрыва грузовика на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет украинские спецслужбы. Минобороны России называет целями ударов военные объекты, а также энергетическую инфраструктуру и центры связи.

После атак в некоторых украинских регионах пропадали электро- и водоснабжение, возникали перебои со связью. По оценке украинского Минэнерго, повреждения при обстрелах получили 40% энергетической инфраструктуры страны. Украинские власти перестали экспортировать электроэнергию и попросили граждан по возможности не использовать мощные электроприборы. Энергокомпании начали предупреждать население о временном прекращении подачи электричества.

Накануне холдинг ДТЭК, одна из крупнейших частных энергокомпаний Украины, сообщил, что исчерпал ресурсы для ремонта энергосетей. До начала российской спецоперации он занимал треть рынка электроэнергии. 28 октября глава энергокомпании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве пришлось сократить потребление энергии почти на 40%, без электричества в этот день оставался почти миллион горожан.

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В ночь на 1 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о согласии 12 государств передать Украине энергетическое оборудование, в том числе генераторы и тепловые пушки, всего 954 штуки.

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Теги
Татьяна Зыкина
Виталий Кличко Киев троллейбусы Автобусы
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