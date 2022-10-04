Зачем Рубена Варданяна позвали на пост премьера Нагорного Карабаха И как это назначение может повлиять на переговоры Еревана и Баку

Власти Нагорного Карабаха предложили Рубену Варданяну стать госминистром непризнанной республики. Бизнесмен взял время на размышление. Если он согласится, то возглавит правительство НКР в один из самых критичных моментов

Рубен Варданян (Фото: Андрей Гордеев / ТАСС)

Госминистр Карабаха

Во вторник, 4 октября, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) Араик Арутюнян предложил бизнесмену Рубену Варданяну занять должность государственного министра, то есть возглавить правительство региона.

«Я предложил благотворителю, общественному деятелю с большим опытом и знаниями Рубену Варданяну, чье решение о переезде в Арцах я приветствовал одним из первых, занять должность государственного министра Республики Арцах, и я готов предоставить ему широкие полномочия по принятию решений и их реализации», — написал он на своей странице в «Фейсбуке» (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Варданян пока не принял предложение. «Взял время для консультаций и проработки», — сказал он телеканалу РБК. «Вопрос: что лучше для того дела, которое мы все пытаемся сделать, для того, чтобы Арцах сохранил свою субъектность, чтобы не произошла очередная катастрофа, чтобы не были в очередной раз потеряны те места, где армяне жили тысячелетиями. И в этом смысле вопрос не [в том], хорошее это предложение или нехорошее предложение, а вопрос — помогает это процессу или не помогает. И если помогает, то это должна быть позиция не только президента, но и общества в целом», — объяснил бизнесмен свою позицию.

Варданян позднее написал пост в «Инстаграме» (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в котором сообщил, что будет готов принять предложение «в том случае, если будет располагать масштабной поддержкой тех подходов и решений, которые мы будет предлагать». «В ближайшие дни я продолжу обсуждение с людьми, после чего смогу принять ответственное решение», — добавил он.

Рубен Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах в начале сентября. «Считаю, что после войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с арцахцами, — заявил он тогда в своем видеообращении. — Мы должны не просто поддерживать их символически, а помочь им на деле. Здесь центр армянства, который всегда был для нас местом настоящей силы, и мы не можем допустить, чтобы все созданное нашими предками на протяжении тысячелетий кануло в Лету. Поэтому я решил переехать в Арцах, отказавшись от российского гражданства». Варданян также добавил, что после переезда в НКР все его российские активы будут переданы в семейный фонд.

Тогда же в интервью Forbes Варданян говорил, что не планирует занимать государственную должность, чтобы «иметь полную свободу действий, в том числе с моральной точки зрения». «Все-таки Арцах — это территория, до сих пор не имеющая полноценного определенного статуса, и в этой конфликтной истории я не хочу подставлять Россию», — добавил он.

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Перечисляя свои планы, Варданян также заявил, что помимо того, чтобы построить в Карабахе «успешное общество», он хочет «попытаться начать трудный путь выстраивания отношений с соседями, опираясь не на ксенофобию и взаимную ненависть, а на стремление научиться жить рядом друг с другом». «Я всегда был человеком, который соединял вещи несоединяемые. Я не участвовал в войне, я не воевал, в этом смысле общение со мной может быть легче, чем общение с людьми, которые прошли войну в Арцахе», — сказал он.

О планах пойти в политику Рубен Варданян начал говорить в прошлом году. «Да, я собрался в армянскую политику. Но это иное, чем просто политическая партия, желание возглавить страну. Хотеть руководить страной в сегодняшнем состоянии — это надо быть алогичным человеком. Потому что страна находится в очень тяжелом состоянии. Реальное будущее совершенно непонятно. Общество совершенно расколото. И в этом смысле брать на себя ответственность стать руководителем — это надо быть очень смелым и рисковым человеком», — пояснял он это решение в интервью РБК в ноябре прошлого года.

Рубену Варданяну 54 года, он основатель инвесткомпании «Тройка Диалог». В России ему принадлежит бизнес-центр «Романов Двор», у него есть доля в КАМАЗе, до февраля 2022 года владел долей в железнодорожном операторе «БалтТрансСервис». В 2021-м его состояние было оценено Forbes в $1 млрд.

Переговорный процесс

Варданян связал свое будущее с Нагорным Карабахом в один из самых сложных для Армении моментов. Менее месяца назад, в середине сентября, на границе Армении и Азербайджана вспыхнули ожесточенные бои с применением тяжелых вооружений. На некоторых участках границы азербайджанские силы зашли на территорию Армении. Инцидент стал самым кровопролитным эпизодом в конфликте двух стран после войны 2020 года. По данным Еревана, погибли или пропали без вести 207 человек, Баку оценивает собственные потери в 80 человек. На прошлой неделе в Сети появилось видео жестокого расстрела азербайджанскими военными безоружных армянских военнопленных. Москва во время конфликта подчеркнуто сохраняла нейтралитет, несмотря на свои в том числе военные обязательства перед Ереваном. Этим оказались недовольны как власти республики, так и оппозиционные пророссийские силы.

В результате главными посредниками активизировавшихся во второй половине сентября армяно-азербайджанских переговоров стали западные страны — США и ЕС. 2 октября в Женеве прошли очередные переговоры глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Главной темой стал будущий мирный договор между странами. Стороны обсудили также и обеспечение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Судя по заявлению армянской стороны, обсуждалась в том числе и возможность прямых контактов «между Степанакертом и Баку». Кроме того, говорится на сайте МИД Армении, было «положительно оценено» взаимное понимание того, что «региональные транспортные маршруты должны быть разблокированы в рамках суверенитета и юрисдикции стран».

Через несколько дней, 6 октября, в Прагу на неформальный саммит Евросоюза прилетит армянский премьер Никол Пашинян, он может представить предварительный вариант мирного договора с Азербайджаном, сообщали армянские СМИ. У него также может состояться встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, тесно взаимодействующим и поддерживающим Баку. О том, что их переговоры состоятся, сообщила турецкая газета «Сабах», передает «Sputnik Азербайджан». По данным издания, Эрдоган предложит Пашиняну проводить встречи спецпредставителей, назначенных для урегулирования двусторонних отношений, в Турции и Армении, а не в третьих странах. Кроме того, президент Турции заявит, что для снижения напряженности в регионе Армения «должна воздерживаться от провокаций, а также подписать мирный договор с Азербайджаном», пишет «Сабах».

Будущее Арцаха

В Армении налицо запрос на сильную политическую фигуру, говорит армянский политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян. «В Армении сейчас есть запрос на лидера, но ни оппозиция, ни власти его удовлетворить не могут. Возможно, это попробует сделать Рубен Варданян. По крайней мере, такую попытку я вижу», — говорит эксперт.

Варданян успешный управленец, его авторитет в Армении велик, и, кроме того, один из немногих бизнесменов, сделавших состояние в России, который может быть принят на Западе, продолжает Микаелян. Однако будущее политической карьеры Варданяна, если он согласится возглавить правительство Карабаха, будет зависеть от того, чем закончатся переговоры между Ереваном и Баку.

Сейчас существуют три переговорные площадки, на которых обсуждаются условия будущего мирного договора, отмечает эксперт. «Есть российская площадка, но Россия в регионе сейчас довольно пассивна. Есть еще одна в Брюсселе и Вашингтоне, — говорит Микаелян. — Вопрос для внешних наблюдателей заключается в том, под чьей эгидой будет подписан мирный договор, если он будет подписан. Если это Запад, то тогда предполагается аннексия Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. В российском варианте предлагается отложить этот вопрос».

По мнению эксперта, Ереван и Баку склоняются к западному варианту урегулирования. «Даже если предположить, что Карабах будет полностью сдан Азербайджану, то все равно есть два варианта этого. Первый — НКР продолжит действовать как самоуправляемая единица в составе Азербайджана. И тогда Варданян сможет продолжить заниматься регионом. Второй — Баку попробует установить эффективный контроль над Карабахом. Тогда оттуда просто все побегут в Армению, Варданян приезжает в Ереван и уже там идет в политику», — говорит он. По мнению Микаеляна, бизнесмен приехал в Нагорный Карабах не для того, чтобы заниматься дипломатией. «Я не думаю, что он планирует становиться основным переговорщиком [с Баку]. Он скорее попытается на территории Карабаха реализовать свое видение, связанное больше с экономикой и управлением», — резюмирует он.