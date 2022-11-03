В Думе заявили, что пока не обсуждают идею о двух годах службы по призыву

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 16:24
МАГАТЭ заявило о переводе двух блоков ЗАЭС на «холодный останов» Политика, 16:43
КНДР в четвертый раз за три дня запустила ракету в сторону Японского моря Политика, 16:43
Самолет, летевший в Уфу, вернулся в Сочи из-за трещины в лобовом стекле Общество, 16:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:41
Такая разная зима: как подобрать резину для любой погоды РБК и Nokian Tyres, 16:40
Названы города России с самой быстрой окупаемостью квартир за счет аренды Недвижимость, 16:36
Директор выпустил дельфинов в Севастополе, так как «им печально в неволе» Общество, 16:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Думе заявили, что пока не обсуждают идею о двух годах службы по призыву Политика, 16:35
Минобороны сообщило о возвращении из плена 107 российских военных Политика, 16:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:33
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 16:27
В Москве потеплеет до плюс 8 на следующей неделе Общество, 16:27
Кадыров рассказал о назначении командира «Ахмата» в милицию ЛНР Политика, 16:25
Велогонщик не смог оспорить в CAS санкции за опиоидный анальгетик Спорт, 16:22
Политика ,  
0 

В Думе заявили, что пока не обсуждают идею о двух годах службы по призыву

Картаполов: в Госдуме не обсуждают законопроект об изменении срока службы по призыву
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Комитет Госдумы по обороне в настоящее время не рассматривает законопроект об изменении срока военной службы по призыву, заявил РБК глава комитета Андрей Картаполов. 

«В настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в Комитете по обороне нет. Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами», — сказал Картаполов, подчеркнув, что перед тем, как принимать такое решение, необходимо «все взвесить».

С 2008 года срочная служба в России длится 12 месяцев.

С предложением увеличить срок службы в армии до двух лет выступил в середине октября сенатор Владимир Джабаров. Он назвал такой подход более эффективным и выразил уверенность, что за год новобранца сложно всему обучить. Позднее с таким же предложением выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев поддержал инициативу Джабарова и Шеремета. Он заявил, что по этому вопросу запланированы консультации в Совфеде, и выразил мнение, что эту идею парламентарии поддержат. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею увеличить срок служды в армии, указал на то, что заявлений Минобороны  на эту тему не было.  По его словам, именно военным  принадлежит решающий голос по этому вопросу. В администрации президента  увеличение срока службы в армии также не обсуждают, добавил Песков.

Теги
Армия Андрей Картаполов Госдума срочники
Материалы по теме
Путин потребовал постоянно улучшать вооружение для российской армии
Политика
Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации
Политика
В Думе отказались от уголовного наказания за уклонение от мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter