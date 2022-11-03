В Думе заявили, что пока не обсуждают идею о двух годах службы по призыву
Комитет Госдумы по обороне в настоящее время не рассматривает законопроект об изменении срока военной службы по призыву, заявил РБК глава комитета Андрей Картаполов.
«В настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в Комитете по обороне нет. Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами», — сказал Картаполов, подчеркнув, что перед тем, как принимать такое решение, необходимо «все взвесить».
С 2008 года срочная служба в России длится 12 месяцев.
С предложением увеличить срок службы в армии до двух лет выступил в середине октября сенатор Владимир Джабаров. Он назвал такой подход более эффективным и выразил уверенность, что за год новобранца сложно всему обучить. Позднее с таким же предложением выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев поддержал инициативу Джабарова и Шеремета. Он заявил, что по этому вопросу запланированы консультации в Совфеде, и выразил мнение, что эту идею парламентарии поддержат.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею увеличить срок служды в армии, указал на то, что заявлений Минобороны на эту тему не было. По его словам, именно военным принадлежит решающий голос по этому вопросу. В администрации президента увеличение срока службы в армии также не обсуждают, добавил Песков.