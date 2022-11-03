В Курске отпустили мобилизованного блогера, предлагавшего помощь для СВО

Роман Алехин (Фото: alekhin_roman / VK)

Военкомат Курской области отпустил домой блогера и волонтера Романа Алехина. Ему вручили повестку после того, как он предложил губернатору области помочь с вещами и обмундированием для специальной военной операции. Об этом сам блогер сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Очередное утро началось с похода в военкомат. В военкомате мне сообщили, что я все же по здоровью могу служить, но пока, так как мобилизация закончилась, буду служить Родине не в рядах ВС России... Где и как, буду рассказывать по мере СВО», — написал Алехин.

Алехин получил повестку 19 октября, после того как написал в соцсетях обращение к губернатору Курской области Роману Старовойту и предложил помощь. «С начала СВО занимаюсь гуманитаркой: закупаю и передаю в подразделения квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли, прицелы, рации и другое военное оборудование», — рассказывал блогер. По словам Алехина, ему предложили встретиться с представителями руководства области на базе МЧС за городом, где ему и передали повестку.

«Но для чего был сделан весь этот цирк? <...> Остается одно объяснение — губернатор Курской области Роман Старовойт решил, что если мне вручат повестку таким образом, то это покажет мне, что он может все и хитрости его нет предела», — считает блогер.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек в рамках частичной мобилизации. По его словам, из общего числа 218 тыс. человек находятся на полигонах, где проходят боевую подготовку и слаживание, еще 82 тыс. находятся в зоне проведения спецоперации, из них 41 тыс. действует в составе боевых подразделений. При этом глава российского Минобороны уточнил, что военкоматы продолжат набирать добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.