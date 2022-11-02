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В Липецкой области уволили военкома района за ошибки при мобилизации

В Липецкой области уволили военкома Елецкого района за ошибки при мобилизации

Военного комиссара Елецкого района Липецкой области Николая Селянина уволили за ошибки при проведении частичной мобилизации, говорится в телеграм-канале правительства области.

«По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобожден от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин», — сказано в сообщении.

О завершении мобилизации в регионе власти объявили 29 октября. Семьям мобилизованных в регионе пообещали выплатить по 50 тыс. руб.

Ранее в ходе частичной мобилизации своих должностей лишились военкомы и в других регионах. 27 сентября отправили в отставку магаданского военкома. Губернатор региона Сергей Носов указывал, что в первые дни мобилизации военкомат был «дезорганизован».

3 октября от должности отстранили хабаровского военкома Юрия Лайко. Глава региона Михаил Дегтярев не указывал причину, по которой Лайко лишился поста, однако ранее говорил об ошибках, допущенных в ходе мобилизации в крае.

Теги
Липецкая область частичная мобилизация военком увольнение
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