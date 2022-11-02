Беглов объявил о завершении частичной мобилизации в Петербурге

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Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге окончена, прекращены подготовка и вручение повесток. Об этом объявил губернатор города Александр Беглов в телеграм-канале.

«В соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе», — отметил губернатор.



28 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизации президенту Владимиру Путину. Она продолжалась с 21 сентября, всего призвали 300 тыс. человек, указал Шойгу. Минобороны объявило, что вручение повесток гражданам прекращается, а военкоматы должны вернуться к исполнению обязанностей в штатном режиме. В дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и контрактников, отметили в ведомстве.

Президент 31 октября также объявил о завершении призыва. Сенатор Андрей Клишас, а позже и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявили, что указ о завершении мобилизации не требуется. Такое заключение дало государственно-правовое управление администрации, указал Песков.