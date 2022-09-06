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Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов

Грозный, Чечня
Грозный, Чечня (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чеченской Республики со 100-летним юбилеем со дня ее образования и направил им поздравительную телеграмму. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 100-летием образования Чеченской Республики. Вы по праву гордитесь своим древним, прекрасным краем — родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, бережете свою самобытную культуру, язык и обычаи, сохраняете твердую приверженность высоким идеалам патриотизма, честного служения Отечеству, завещанным вам отцами и дедами», — написал президент.

Глава государства отметил «доблесть и исключительное мужество» участвующих в спецоперации чеченцев, которые «плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию».

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«Убежден, что трудолюбие, забота о родной земле, искреннее стремление внести свой вклад в ее процветание, взаимное уважение и согласие и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов в интересах Чечни и всей России», — добавил Путин и пожелал чеченцам успехов.

Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. Центром области стал город Грозный. В 1934 году Чеченскую и Ингушскую автономии объединили в Чечено-Ингушскую автономную область, которая в 1936 году, в свою очередь, была преобразована в Чечено-Ингушскую АССР. В 1992 году республику разделили на Ингушскую и Чеченскую, последняя спустя одиннадцать лет стала частью России.

Выпустить памятную серебряную монету номиналом в 3 рубля к 100-летию образования Чечни решил Центробанк России.

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Глава республики Рамзан Кадыров неоднократно сообщал, что участие в спецоперации на Украине принимают, помимо регулярных формирований, чеченские добровольцы. Ему самому глава Луганской народной республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР.

Такое же звание, как и Кадырову, дали секретарю чеченского Совета безопасности и экс-главе полиции республики Апты Алаудинову. Глава Чечни называл его ответственным за «луганское направление». Также Алаудинову присвоили звание Героя России за участие в спецоперации.

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Владимир Путин

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