Легойда описал позицию РПЦ по поводу уголовного наказания за мужеложство
Русская православная церковь не поддерживает идею вернуть уголовное наказание за однополые отношения, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, его слова приводит агентство «РИА Новости».
«Думаю, что не за всякий грех человека надлежит наказывать в уголовном порядке. Во всяком случае церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих», — сказал Легойда, отвечая на вопрос о необходимости возвращения уголовной статьи за мужеложство, которая была в Советском Союзе.
Он добавил, что РПЦ призывает относиться «ко всем грешникам, в том числе представителям ЛГБТ, с любовью», однако «вовлечение других в грех» должно пресекаться с помощью законодательства.
20 октября в Госдуму был внесен пакет законопроектов, предполагающий полный запрет пропаганды ЛГБТ в фильмах, интернете, книгах и СМИ и запрет на то, чтобы показывать нетрадиционные отношения в положительном свете.
Если он будет принят, то за распространение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых гражданам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб. или приостановка деятельности на 90 суток, а должностным лицам — до 800 тыс. руб.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, соавтор инициативы Александр Хинштейн исключал, что ко второму чтению законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ дополнят поправками об уголовной ответственности. По его словам, на данный момент закон предусматривает лишь административную ответственность, а для уголовной потребуется вносить новый законопроект.
Статья 121 Уголовного кодекса РСФСР за мужеложство предполагала наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а мужеложство, совершенное с применением угроз, физического насилия или в отношении подчиненного, наказывалось лишением свободы на срок до восьми лет.
С января 1997 года действует Уголовный кодекс Российской Федерации, где отдельная статья о мужеложстве отсутствует.