Легойда описал позицию РПЦ по поводу уголовного наказания за мужеложство

Легойда: наказывать надо не за сам грех содомии, а за вовлечение в него других людей

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Русская православная церковь не поддерживает идею вернуть уголовное наказание за однополые отношения, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, его слова приводит агентство «РИА Новости».

«Думаю, что не за всякий грех человека надлежит наказывать в уголовном порядке. Во всяком случае церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих», — сказал Легойда, отвечая на вопрос о необходимости возвращения уголовной статьи за мужеложство, которая была в Советском Союзе.

Он добавил, что РПЦ призывает относиться «ко всем грешникам, в том числе представителям ЛГБТ, с любовью», однако «вовлечение других в грех» должно пресекаться с помощью законодательства.

20 октября в Госдуму был внесен пакет законопроектов, предполагающий полный запрет пропаганды ЛГБТ в фильмах, интернете, книгах и СМИ и запрет на то, чтобы показывать нетрадиционные отношения в положительном свете.

Если он будет принят, то за распространение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых гражданам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб. или приостановка деятельности на 90 суток, а должностным лицам — до 800 тыс. руб.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, соавтор инициативы Александр Хинштейн исключал, что ко второму чтению законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ дополнят поправками об уголовной ответственности. По его словам, на данный момент закон предусматривает лишь административную ответственность, а для уголовной потребуется вносить новый законопроект.

Статья 121 Уголовного кодекса РСФСР за мужеложство предполагала наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а мужеложство, совершенное с применением угроз, физического насилия или в отношении подчиненного, наказывалось лишением свободы на срок до восьми лет.

С января 1997 года действует Уголовный кодекс Российской Федерации, где отдельная статья о мужеложстве отсутствует.