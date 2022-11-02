Легойда описал позицию РПЦ по поводу уголовного наказания за мужеложство

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 60,97 (-0,15) Инвестиции, 01 ноя, 16:42
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 61,43 (-0,2) Инвестиции, 01 ноя, 16:42
«Криптозима» может перерасти в «ледниковый период». Что будет с биткоином Pro, 11:46
Профессор Уортона предсказал рекордный рост рынка США в течение двух лет Инвестиции, 11:45
Jägermeister приостановил поставки в Россию Бизнес, 11:37
Для Роскомнадзора разработают систему распознавания лжи по видео Технологии и медиа, 11:31
Минобороны запустило ракету с военными спутниками в третий раз за месяц Политика, 11:30
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 11:28
Кучерова и Капризова включили в тройку лучших игроков дня в НХЛ Спорт, 11:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Тарпищев назвал причину поражения россиянки на Итоговом турнире WTA Спорт, 11:15
Власти Волгограда назвали причину крупнейшей аварии канализации Общество, 11:14
Государство — худший ИТ-заказчик. Насколько справедлив этот стереотип Pro, 11:14
Польша начала строить забор из колючей проволоки на границе с Россией Политика, 11:11
Криптобиржа Deribit приостановила вывод средств после взлома на $28 млн Крипто, 11:10
Чистая прибыль «ТГК-14» за 9 месяцев 2022 года составила 365 млн руб.​ Пресс-релиз, 11:10
Грузовик врезался в такси в центре Москвы. Видео Общество, 11:07
Общество ,  
0 

Легойда описал позицию РПЦ по поводу уголовного наказания за мужеложство

Легойда: наказывать надо не за сам грех содомии, а за вовлечение в него других людей
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Русская православная церковь не поддерживает идею вернуть уголовное наказание за однополые отношения, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, его слова приводит агентство «РИА Новости».

«Думаю, что не за всякий грех человека надлежит наказывать в уголовном порядке. Во всяком случае церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих», — сказал Легойда, отвечая на вопрос о необходимости возвращения уголовной статьи за мужеложство, которая была в Советском Союзе.

Он добавил, что РПЦ призывает относиться «ко всем грешникам, в том числе представителям ЛГБТ, с любовью», однако «вовлечение других в грех» должно пресекаться с помощью законодательства.

20 октября в Госдуму был внесен пакет законопроектов, предполагающий полный запрет пропаганды ЛГБТ в фильмах, интернете, книгах и СМИ и запрет на то, чтобы показывать нетрадиционные отношения в положительном свете.

Если он будет принят, то за распространение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых гражданам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб. или приостановка деятельности на 90 суток, а должностным лицам — до 800 тыс. руб.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, соавтор инициативы Александр Хинштейн исключал, что ко второму чтению законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ дополнят поправками об уголовной ответственности. По его словам, на данный момент закон предусматривает лишь административную ответственность, а для уголовной потребуется вносить новый законопроект.

Читайте на РБК Pro
Роялти вызывают повышенный интерес ФНС. Что настораживает налоговиков
Повышать цены в кризис — проигрышное решение. Как защитить прибыль иначе
«Меня вдохновляют Безос и Мандела»: CEO McDonald's — о менторах
Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения»

Статья 121 Уголовного кодекса РСФСР за мужеложство предполагала наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а мужеложство, совершенное с применением угроз, физического насилия или в отношении подчиненного, наказывалось лишением свободы на срок до восьми лет.

С января 1997 года действует Уголовный кодекс Российской Федерации, где отдельная статья о мужеложстве отсутствует.

Теги
ЛГБТ Александр Хинштейн Владимир Легойда РПЦ
Материалы по теме
Глава СПЧ заявил, что запрет пропаганды ЛГБТ не ограничит свободу слова
Политика
Хинштейн не увидел пропаганды педофилии в набоковской «Лолите»
Общество
В Госдуме предложили ввести доступ к «пропаганде ЛГБТ» по коду
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter