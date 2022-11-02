Премьер Греции заявил о верности санкций, несмотря на отток россиян

Премьер Греции Мицотакис заявил о верности санкций, несмотря на отток туристов из России

Санкции против России были верным решением, несмотря на то, что сфера туризма в Греции пострадала из-за сокращения числа российских туристов, заявил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине.

По его словам, россияне, собиравшиеся поехать в Грецию летом, в результате отправились в Турцию, а на греческие курорты из России «никто не приехал».

«Так что мы заплатили цену добросовестным выполнением санкционного пакета, и я убежден, что мы поступили правильно», — заявил Мицотакис, отвечая на вопрос, приемлемо ли для него, что россияне отдыхают в Греции в то время, как на Украине идут боевые действия.

После начала военной операции на Украине Евросоюз, в который входит Греция, ввел несколько пакетов санкций против России, включая запрет полетов российских самолетов над территорией ЕС и прекращения экспорта предметов роскоши, в том числе меховых изделий.

В июле магазины шуб в греческой Кастории заявили о закрытии из-за антироссийских санкций. Россия была ключевым импортером продукции, а экспорт меховых изделий был основной отраслью экономики города. В связи с этим бизнесмены призывали исключить меха из санкционного пакета.