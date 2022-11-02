Мэр Кременчуга сообщил о работе ПВО после объявления тревоги

В Полтавской области объявлена воздушная тревога, над Кременчугом работают системы противовоздушной обороны, заявил мэр города Виталий Малецкий.

«Были зафиксированы вражеские объекты над Кременчугом! Оставайтесь в укрытиях! Работает ПВО!», — написал он в телеграм-канале.

Сигналы тревоги звучат и в ряде других украинских регионов: в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской области, следует из данных ресурса оповещения. «Страна.ua» писала, что в сети сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области, а УНИАН и Klymenko Time рассказали о сообщениях о дронах-камикадзе и взрывах в Днепре.

С 10 октября российские военные начали наносить по энергообъектам на Украине ракетные удары. Как утверждали в Минобороны, они наносятся «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования» по «объектам военного управления и энергетической системы Украины». Обстрелы начались после подрыва грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила Украину.

Российские атаки на объекты инфраструктуры Украины продолжились и в последующие дни. 31 октября из-за ударов в части Киева пропало электро- и водоснабжение (его восстановили на следующий день). Энергетические объекты были поражены также в Черкасской и Кировоградской областях. В Харькове остановили работу метро. В российском Минобороны заявили, что «цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены».

По словам украинского президента Владимира Зеленского, к 31 октября из-за российских ударов повреждено около 40% энергетической инфраструктуры страны, прежде всего теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба октября сообщил, что 12 стран предоставят Киеву оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры.