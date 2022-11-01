По всей Украине объявили воздушную тревогу

Люди в бомбоубежище (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сайта Klymenko Time, отслеживающего ситуацию.

Накануне, 31 октября, утром также была объявлена воздушная тревога по всей Украине. После этого украинские власти стали сообщать о повреждении объектов энергетики в Киевской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской и др. областях. Всего было повреждено 18 энергообъектов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетных ударов часть украинской столицы была обесточены и лишена водоснабжения. Для экономии электроэнергии в городе с 1 ноября увеличили интервал движения поездов метро.

В Харькове без питания остались метро и наземный электротранспорт, указывал мэр Игорь Терехов. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об экстренных отключениях электроэнергии в стране вследствие массированных обстрелов критической инфраструктуры.

Минобороны позднее подтвердило удары. «Продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.