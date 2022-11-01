Все авиакомпании России перешли на отечественные системы бронирования

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Все российские авиакомпании полностью перешли на отечественные системы бронирования, заявили в Минтрансе.

Там уточнили, что использование российского программного обеспечения для продажи билетов, оформления перевозочных документов и бронирования были закреплены в постановлении правительства России, которое вступило в силу 30 октября. Теперь 53 российские авиалинии используют отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП).

АИС ОВП — комплекс самостоятельных взаимодействующих между собой систем, обеспечивающих суверенитет России над потоками информации при выполнении внутренних воздушных перевозок, конфиденциальность персональных данных, хранение и отображение информации о рейсах, наличии мест, тарифах и сборах.

«Сегодня все российские авиаперевозчики используют отечественные системы бронирования авиабилетов и не зависят от решений и угрозы одностороннего прекращения обслуживания со стороны иностранных провайдеров. Все расчеты внутри систем ведутся в рублях», — рассказал замминистра транспорта России Дмитрий Баканов. Он отметил, что переход на отечественное ПО проходил в сложных условиях «из-за отказа западных партнеров предоставить исходные данные».

О переходе на российскую систему бронирования сообщали компании «Аэрофлот» и S7 Airlines. В «Ростехе» рассказывали, что «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» решили перейти на систему, разработанную корпорацией вместе с «Сирена-Трэвел». В сентябре гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский подтвердил, что компания перейдет на систему от «Ростеха», и добавил, что ее уже используют «Победа», Red Wings, «РусЛайн» и другие.

Раньше российские перевозчики использовали американские Sabre и Navitaire и испанскую Amadeus.