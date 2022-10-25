«Аэрофлот» предупредил о приостановке онлайн-регистрации на рейсы

Сервис будет недоступен с 2:00 мск 26 октября в течение неопределенного срока. Пассажиров попросили регистрироваться в аэропортах. Также через сайт и мобильное приложение нельзя будет приобрести билеты по субсидируемым тарифам

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Онлайн-регистрация пассажиров на рейсы «Аэрофлота» будет временно недоступна из-за технических работ. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

«В связи с проведением технических работ с 2:00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400–5799 и 5950–6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»). Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета», — сообщили в пресс-службе.

К какому моменту сервис возобновит работу, в авиакомпании не сказали.

Кроме того, через сайт и мобильное приложение временно нельзя будет приобрести билеты по субсидируемым государством тарифам. Речь идет о билетах на рейсы:

между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском, Горно-Алтайском, Анадырем;

между Хабаровском и Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском, Магаданом, Иркутском, Красноярском;

между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском;

между Красноярском и Благовещенском;

между Санкт-Петербургом и Владивостоком.

Такие билеты можно будет купить только очно, приехав в офис продаж.

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Пассажиров попросили приезжать в аэропорт как минимум за четыре часа до вылета, «для прохождения предполетных формальностей». Тех, кто летит стыковочным рейсом, обещали оформлять в аэропорту на стойках регистрации.

Авиакомпания пообещала уведомить пассажиров, когда сервис онлайн-регистрации заработает в штатном режиме.

В сентябре гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сказал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что с 1 ноября авиакомпания перейдет на систему бронирования билетов российской разработки. Речь шла о системе «Леонардо», которую создали «Сирена-Тревэл» и «Ростех». На эту систему в июне перешел лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот». Систему уже используют Red Wings, «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр».

Ранее о переходе на российскую систему бронирования с 26 октября таким же образом сообщила авиакомпания S7. Компания заявляла о планах перейти на другую российскую систему — ОРС. Для пассажиров закрыли доступ к онлайн-бронированию и управлению им, покупке, обмену и возврату билетов на сайте и в мобильном приложении, в контактном центре и во всех офисах продаж. Пассажиры не могут выбрать места, добавить багаж и повысить класс обслуживания через сайт и мобильное приложение. К таким же мерам в конце сентября прибегали «Уральские авиалинии».

Раньше российские авиакомпании пользовались системами бронирования в основном иностранных провайдеров. Среди них были такие компании, как Sabre (США), испанская Amadeus и ее дочерняя компания Navitaire. После того как западные государства ввели против Москвы санкции, эти компании расторгли дистрибьюторские отношения с «Аэрофлотом», писал «Интерфакс».