Володин объяснил невозможность возобновить зерновую сделку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: зерновой сделки на прежних условиях быть не может

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Возобновить зерновую сделку на прошлых условиях невозможно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram.

«Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак <...>. Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо», — написал Володин.

По словам спикера Госдумы, Москва предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии, однако туда было отправлено только 3-4% вывезенного с Украины зерна, а большая его часть досталась богатым странам ЕС. «Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — подчеркнул он.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября, после атаки украинских дронов на Севастополь и корабли Черноморского флота, которые участвуют в обеспечении безопасности морского коридора в рамках «зерновой сделки». Минобороны назвало произошедшее терактом, а севастопольский губернатор описал атаку украинских дронов как самую массированную с начала спецоперации на Украине.

По данным российского ведомства, атака беспилотников началась в 4:20 мск, в ней были задействованы девять беспилотных летательных аппарата и семь автономных морских беспилотников. Для уничтожения дронов применялось корабельное оружие и морская авиация, заявили в министерстве. В результате атаки повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной.

В российском МИДе заявили, что украинские вооруженные силы совершили атаки под прикрытием гуманитарного коридора, в связи с чем Россия «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок».

ЕС и США призывали Москву вернуться к сделке, однако Кремль заявил, что под угрозу ее исполнение поставила Украина, потому никаких гарантий ее выполенения больше нет. «Такая сделка, она вряд ли реализуема. Она приобретает иной характер, гораздо более рискованный и опасный — и не гарантированный», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вечером 31 октября Минобороны объявило, что приостанавливает движение по зерновому коридору до прояснения ситуации. Ведомство подчеркнуло, что не выходит из сделки, но приостанавливает ее действие.