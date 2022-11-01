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Володин объяснил невозможность возобновить зерновую сделку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: зерновой сделки на прежних условиях быть не может
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Возобновить зерновую сделку на прошлых условиях невозможно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram.

«Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак <...>. Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо», — написал Володин.

По словам спикера Госдумы, Москва предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии, однако туда было отправлено только 3-4% вывезенного с Украины зерна, а большая его часть досталась богатым странам ЕС. «Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — подчеркнул он.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября, после атаки украинских дронов на Севастополь и корабли Черноморского флота, которые участвуют в обеспечении безопасности морского коридора в рамках «зерновой сделки». Минобороны назвало произошедшее терактом, а севастопольский губернатор описал атаку украинских дронов как самую массированную с начала спецоперации на Украине.

По данным российского ведомства, атака беспилотников началась в 4:20 мск, в ней были задействованы девять беспилотных летательных аппарата и семь автономных морских беспилотников. Для уничтожения дронов применялось корабельное оружие и морская авиация, заявили в министерстве. В результате атаки повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной.

В российском МИДе заявили, что украинские вооруженные силы совершили атаки под прикрытием гуманитарного коридора, в связи с чем Россия «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок».

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ЕС  и США призывали Москву вернуться к сделке, однако Кремль заявил, что под угрозу ее исполнение поставила Украина, потому никаких гарантий ее выполенения больше нет. «Такая сделка, она вряд ли реализуема. Она приобретает иной характер, гораздо более рискованный и опасный — и не гарантированный», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вечером 31 октября Минобороны объявило, что приостанавливает движение по зерновому коридору до прояснения ситуации. Ведомство подчеркнуло, что не выходит из сделки, но приостанавливает ее действие. 

Теги
Вячеслав Володин Зерновая сделка теракт
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