Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 61,12 (-0,01) Инвестиции, 31 окт, 16:03
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,09) Инвестиции, 31 окт, 16:03
Улицы в Сочи превратились в реки. Видео Общество, 09:51
Во время стрельбы в Чикаго в ночь на Хеллоуин пострадали 14 человек Общество, 09:48
Кеш больше не треш: стоит ли в кризис хранить средства в наличных Pro, 09:36
Bloomberg предложил создать агентство для контроля поставок Украине Политика, 09:35
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 09:35
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 09:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пять простых правил сокращения расходов в бизнесе Pro, 09:04
Сотрудникам TikTok в России предложили переехать в другие страны Технологии и медиа, 09:01
Пхеньян предупредил о «завершающем этапе сценария войны США против КНДР» Политика, 08:57
«Матч ТВ» сообщил о смерти 33-летнего российского бойца ММА Спорт, 08:51
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 08:49
Взял 14 млрд руб., вернул 3 тыс.: рейтинг самых крупных банкротств России Pro, 08:31
Почему Apple разрывает свой «идеальный союз» с Китаем — The Economist Pro, 08:30
Общество ,  
0 

Во время стрельбы в Чикаго в ночь на Хеллоуин пострадали 14 человек

Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Не менее 14 человек пострадали во время стрельбы в Чикаго вечером 31 октября, сообщает CNN со ссылкой на полицию города.

Стрельба произошла в районе Вест Сайд, где люди часто проводят встречи и собрания. По толпе открыли стрельбу из проезжавшего автомобиля, полиция предполагает, что стрелявших было двое. Одного человека автомобиль сбил.

В числе пострадавших есть дети — трех, 11 и 13 лет, сообщили в полиции, передает Fox News. Раненые находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести — от неопасного до критического.

Пока полиция не установила мотив преступников.

4 июля этого года, в День независимости США, в пригороде Чикаго произошла стрельба во время праздничного парада. Погибли шесть человек, около двух десятков пострадали. Стрелка, 22-летнего Роберта Кримо, арестовали на следующий день после атаки.

Теги
США Чикаго стрельба
Материалы по теме
Мужчина пострадал при стрельбе в посольстве России в Зимбабве
Общество
Глава МВД сообщил о предотвращении 40 случаев стрельбы в школах за 5 лет
Общество
Стрельбу на военном полигоне открыли добровольцы из Таджикистана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter