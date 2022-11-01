Во время стрельбы в Чикаго в ночь на Хеллоуин пострадали 14 человек

Фото: Scott Olson / Getty Images

Не менее 14 человек пострадали во время стрельбы в Чикаго вечером 31 октября, сообщает CNN со ссылкой на полицию города.

Стрельба произошла в районе Вест Сайд, где люди часто проводят встречи и собрания. По толпе открыли стрельбу из проезжавшего автомобиля, полиция предполагает, что стрелявших было двое. Одного человека автомобиль сбил.

В числе пострадавших есть дети — трех, 11 и 13 лет, сообщили в полиции, передает Fox News. Раненые находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести — от неопасного до критического.

Пока полиция не установила мотив преступников.

4 июля этого года, в День независимости США, в пригороде Чикаго произошла стрельба во время праздничного парада. Погибли шесть человек, около двух десятков пострадали. Стрелка, 22-летнего Роберта Кримо, арестовали на следующий день после атаки.