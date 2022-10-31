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В Белгородской области сработала ПВО

Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Над Белгородом работает система ПВО. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков.

Он отметил, что пока информации о пострадавших и повреждениях нет. «Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу», — добавил Гладков.

После начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов, в том числе Белгородской области, сообщали о десятках обстрелов населенных пунктов на их территориях. Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

Теги
Белгородская область ПВО Вячеслав Гладков обстрелы
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