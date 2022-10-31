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«Известия» узнали о планах Huawei уйти из России

«Известия»: китайский производитель электроники Huawei планирует уйти из России

Китайский производитель электроники Huawei полностью прекратил прямые поставки техники в Россию и может окончательно уйти с российского рынка, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к разным сотовым операторам. Информацию подтвердил собеседник издания, который работает в компании — крупном производителе смартфонов.

«Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую», — рассказал один из близких к сотовым компаниям источников издания.

Генеральный директор аналитического агентства-партнера Huawei Telecom Daily Денис Кусков уточнил, что продажи базовых станций для сотовой связи компания остановила еще весной. По его словам, некоторые утройства продаются в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок.

В ответ на запрос издания пиар-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в России Мария Кривцова, сказала, что у нее «нет информации» об остановке поставок и планах компании уйти с российского рынка.

В начале августа Huawei перестала принимать заказы на официальном сайте. Собственных офлайн-магазинов у компании в России не было, их продукция продается через торговые точки партнеров. С конца февраля они начали закрывать некоторые из них. К началу июня было закрыто четыре (в Москве, Уфе, Ростове-на-Дону и Новокузнецке) из 19 торговых точек дистрибьюторов Huawei, сообщал источник «РИА Новости», близкий к компании. Источник РБК назвал причиной закрытия отсутствие товаров, из-за чего содержать магазины стало невыгодно.

Forbes в начале апреля со ссылкой на источники сообщил, что компания приостановила заказы в России «из-за боязни вторичных санкций чуть ли не после первых ограничений США» и решила отправить часть сотрудников российского офиса в отпуск. 

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В то же время в середине апреля компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») получила от Huawei крупную партию оборудования, рассказали РБК несколько источников на телекоммуникационном рынке.

В начале сентября стало известно, что Huawei перевезла часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан. До этого сообщалось, что к концу июня этого года компания сократила более 50% внештатных сотрудников, а штатный персонал отправлен в отпуск, хотя «ожидалось, что он продлится не более месяца».

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