В парламенте Крыма назвали этап, на котором завершится спецоперация

Военная операция на Украине должна завершиться после взятия российскими войсками Одессы и Киева, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Миллет».

«Освобождение города-героя Киева, города-героя Одессы является очень символическим актом. Когда спрашивают, на каком этапе должна завершиться спецоперация, — она должна завершиться на городах-героях — на Одессе, на Киеве», — сказал Константинов.

Российские власти неоднократно говорили, что спецоперация будет завершена «после выполнения всех поставленных задач». 24 февраля, когда президент Владимир Путин объявил военную операцию, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров называл целью спецоперации обеспечение безопасности восточной Украины и России.

27 октября во время своего выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что главной целью спецоперации является помощь людям Донбасса. «Мы что ли совершили там [на Украине] госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали. <...> План был и цель [СВО] одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», — сказал он.