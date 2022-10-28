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Клишас призвал привлекать к ответственности организаторов «облав»

Сенатор Клишас: организаторов «мобилизационных облав» нужно привлекать к ответственности
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Тех, кто организует «облавы» в рамках частичной мобилизации, необходимо привлекать к ответственности, только так можно остановить эти мероприятия, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Только в этом случае такая порочная и незаконная практика будет прекращена», — считает он.

Так Клишас прокомментировал массовое вручение повесток работникам завода «ОДК — Газовые турбины» в Рыбинске. Как описывали ситуацию местные СМИ, 26 октября сотрудники военкоматов и полиция стояли на центральной проходной завода со списками и тут же оформляли повестки с требованием явиться в военкомат всем, кто подходит по возрасту.

Власти Рыбинска объяснили такой подход тем, что руководство предприятия отказалось вручать повестки работникам. В «Ростехе», в свою очередь, заявили об обеспокоенности сложившейся ситуацией. В госкорпорации указали, что сотрудники завода имеют право на отсрочку от мобилизации и работают на оборонзаказ.

«ОДК — Газовые турбины» входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), которая, в свою очередь, входит в «Ростех». Завод занимается производством и проектированием энергетических установок и газоперекачивающих агрегатов, оборудования для АЭС.

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация, в рамках которой планировалось призвать на службу 300 тыс. резервистов. Некоторые регионы уже объявили о выполнении плана по мобилизации.

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