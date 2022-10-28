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«Ростех» обеспокоился из-за раздачи повесток на предприятии в Рыбинске

«Ростех»: массовая раздача повесток на заводе в Рыбинске вызывает беспокойство
Работники завода в Рыбинске имеют право на отсрочку, так как их предприятие относится к оборонно-промышленному комплексу, подчеркивают в госкорпорации. Накануне власти города организовали раздачу повесток на проходной предприятия
Завод &laquo;ОДК &mdash; Газовые турбины&raquo;
Завод «ОДК — Газовые турбины» (Фото: odk-gt.ru)

«Ростех» заявил, что обеспокоен ситуацией на рыбинском заводе «ОДК — Газовые турбины», где 26 октября прошло массовое вручение повесток работникам. В госкорпорации в разговоре с РБК напомнили, что сотрудники завода, куда пришли сотрудники военкомата и полиция, имеют право на отсрочку и работают на оборонзаказ.

«ОДК — Газовые турбины» входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), которая, в свою очередь, входит в «Ростех». Завод занимается производством и проектированием энергетических установок и газоперекачивающих агрегатов, оборудования для АЭС.

«Компании «ОДК-Сатурн», «ОДК-ГТ» и другие предприятия ОДК, выполняющие государственный оборонный заказ, включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный сентябрьским приказом Минпромторга, и его сотрудники имеют право на отсрочку. Рассчитываем, что реализация мобилизационных мероприятий в Рыбинске вернется в конструктивное русло, так как каждый россиянин сейчас защищает нашу родину на разных рубежах», — заявили РБК в госкорпорации.

В администрации Рыбинска заявляли РБК, что раздача повесток на проходной завода была организована из-за того, что руководство предприятия отказалось вручать их работникам самостоятельно. В пресс-службе главы города Дмитрия Рудакова отметили, что вручение повестки «еще не означает обязательный призыв» и решение будет принимать военкомат «с учетом существующих законных отсрочек».

Как описывали ситуацию местные СМИ, 26 октября сотрудники военкоматов и полиция стояли на центральной проходной завода со списками и тут же оформляли повестки с требованием явиться в военкомат всем, кто подходит по возрасту. Полицейские спрашивали пропуска у мужчин и тех, кто «помоложе», «отсеивали» в сторону, где полиция создала оцепление, рассказывал очевидец.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Артём Кореняко Артём Кореняко
мобилизация Ростех ОДК Рыбинск
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