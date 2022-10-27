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Глава Рыбинска объяснил раздачу повесток с полицией на проходной завода

Глава Рыбинска объяснил выдачу повесток с полицией на проходной «Газовых турбин»
Работники завода рассказали, что сотрудники военкомата «встречали» их на проходной и выдавали под подпись повестки тем, кто подходит по возрасту. Власти Рыбинска объяснили, что эту обязанность не выполнило руководство предприятия
Фото: Галина Петрова (Тиханова) / VK
Фото: Галина Петрова (Тиханова) / VK

Полиция и представители военкомата организовали раздачу повесток на заводе «ОДК — Газовые турбины» (входит в «Ростех»), потому что этого не сделали руководители предприятия, сообщили РБК в пресс-службе главы Рыбинска (Ярославская область) Дмитрия Рудакова.

«Полиция действительно сопровождает представителей военкомата при вручении повесток. У предприятия «ОДК — Газовые турбины» 26 октября вручали повестки, так как руководство завода отказалось это делать самостоятельно», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что вручение повестки «еще не означает обязательный призыв» и решение будет принимать военкомат «с учетом существующих законных отсрочек».

Как писал «Ярославль онлайн», 26 октября сотрудники военкоматов и полиция стояли на центральной проходной со списками и тут же оформляли повестки с требованием явиться в военкомат.

Сотрудник «ОДК — Газовых турбин» сообщил РБК, что повестки выдавали, но завод никто не оцеплял. «Просто работники военкомата совместно с полицией встречали работников предприятия на центральной проходной и, согласно списку работающих на предприятии (подходящих по возрасту), выписывали повестки. Агрессии не проявляли», — рассказал он.

Другой работник завода заявил, что полицейские спрашивали пропуска у мужчин и тех, кто «помоложе», «отсеивали» в сторону, где полиция создала оцепление. «По одному приглашали в автобус. Выдавали под роспись рукописные повестки. Лично у меня спросили возраст и все», — добавил он.

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РБК направил запрос в «ОДК — Газовые турбины» В пресс-службе УМВД России по Ярославской области отказались от комментария. В пресс-службе правительства региона РБК сообщили, что не располагают такой информацией.

19 октября глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что мобилизация в регионе завершится в течение нескольких недель, и добавил, что проводить ее «начали позже». «Ярновости» со ссылкой на мобилизационный штаб региона 17 октября указывали, что мобилизационные мероприятия «выполнены на 98%».

27 октября «облавы» на мужчин проводились в Ивановской области. Об этом сообщили местные «Иваново37.рф» и News1Ivanovo. По их данным, повестки выдавали полицейские и «гражданские лица из аппарата усиления военкомата» на площадях, остановках, в МФЦ и ТЦ. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал такие «методы» мобилизации противоречащими закону. Ранее он говорил, что сотрудники военкоматов не могут действовать в отношении неограниченного круга лиц, а полицейские могут доставлять мужчин в военкомат только по запросу на конкретного призывника.

Губернатор Ивановской области Сергей Воскресенский назвал «облавы» недопустимыми, потребовал выявить все нарушения и наказать виновных.

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Юлия Выродова Юлия Выродова
военкомат Ярославская область Ростех «ОДК» повестки мобилизация Военная операция на Украине
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