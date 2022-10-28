«Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы в Каир

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в столицу Египта Каир. Сообщение об этом размещено на сайте перевозчика.

«Ежедневные полеты в столицу Египта будут выполняться начиная с 12 ноября 2022 года, билеты уже в продаже», — сообщает авиакомпания.

В марте, после начала спецоперации России на Украине, страны ЕС и некоторые другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия ответила на это зеркально, запретив без специального разрешения полеты над своей территорией самолетам из 36 стран.

Из-за санкций крупнейшие лизинговые компании начали отзывать самолеты из России и задерживать воздушные суда российских компаний за рубежом. Росавиация с 6 марта рекомендовала российским авиаперевозчикам, у которых есть лайнеры в лизинге от иностранных компаний, прекратить полеты за рубеж.

25 марта «Аэрофлот» возобновил продажу билетов из Сочи в Каир. На данном направлении летала компания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на российских самолетах SSJ-100. 15 апреля египетский авиаперевозчик Egyptair возобновил рейсы Каир — Москва. А с 1 октября «Аэрофлот» возобновил полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из Шереметьево на самолетах Airbus 330.

Для поездки в Египет не нужны справки о вакцинации и отрицательные результаты тестов на COVID-19. Россия с начала апреля сняла ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией и возобновила авиасообщение с 52 «дружественными» странами, в том числе с Египтом. 16 июня отменил все ограничения на въезд для иностранцев в Египет.