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«Аэрофлот» с 1 октября возобновит полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

«Аэрофлот» AFLT ₽23 -11,81% Купить
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновляет регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из подмосковного аэропорта Шереметьево.

«На воздушных линиях между пунктами Египта и Москвой будут задействованы комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330», — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Рейсы будут отправляться из терминала C. Вылеты в Шарм-эш-Шейх запланированы на 8:30, а оттуда — на 15:45 по местному времени. В Хургаду самолеты будут вылетать в 9:10 по четвергам и субботам, а в остальные дни — в 8:05. Из аэропорта Хургады суда будут отправляться в 16:20 по четвергам и субботам, в остальные дни — в 15:15 по местному времени.

Россия с начала апреля возобновила авиасообщение с «дружественными» странами, в том числе с Египтом. Каир в середине июня снял все коронавирусные ограничения на въезд в страну.

С 25 марта «Аэрофлот» возобновил продажу билетов на рейсы из Сочи в Каир. Всего же российская авиакомпания объявила о возобновлении полетов по 17 направлениям — в города Казахстана, Турции, Узбекистана, Армении и Израиля. С 7 апреля в Египет из Сочи также летает «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия». 15 апреля египетский авиаперевозчик Egyptair возобновил рейсы Каир — Москва.

В марте авиасообщение было затруднено из-за угрозы изъятия самолетов у российских авиакомпаний зарубежными лизингодателями. Росавиация рекомендовала приостановить перевозки за рубеж на фоне введенных против России санкций и закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов.

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