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Россия и Белоруссия обсудят снятие лимита на число рейсов между странами

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Россия в начале октября предложила Белоруссии снять ограничение на количество полетов между странами или продлить его действие до конца зимы. Об этом говорится в письме и.о. департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Дмитрия Степанко к его белорусскому коллеге Артему Сикорскому, опубликованному на сайте Росавиации.

Сикорский в ответ на предложение российского Минтранса ответил, что Минск считает целесообразным на данном этапе «придерживаться достигнутых 15 февраля 2019 года договоренностей» до конца зимнего сезона. 

«Одновременно с этим, предлагаем обсудить вопрос заключения договоренностей по снятию ограничений на выполнение полетов между Россией и Беларусью на площадке «Транспортной недели» в период с 14 по 19 ноября в Москве», — написал Сикорский.

Материал дополняется.

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