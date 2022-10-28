В Петербурге допустили завершение мобилизации до конца недели

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Призыв граждан в Санкт-Петербурге в рамках частичной мобилизации может быть завершен до конца недели, заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава законодательного собрания города Александр Бельский.

«По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья», — сказал он.

Бельский напомнил о заявлении президента Владимира Путина, который в середине октября сообщал, что частичная мобилизация может завершиться в течение двух недель. При этом глава городского парламента подчеркнул, что не может точно сказать, прекратится ли рассылка повесток к 30 октября. По его словам, Законодательное собрание Петербурга не располагает такой информацией, а также данными о том, сколько человек призвали.

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. К середине октября, по его данным, призвали более 220 тыс. человек при объявленном Минобороны плане в 300 тыс. человек. «Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут«завершены», — отмечал Путин.

В конце сентября заместитель военного комиссара Санкт-Петербурга Ильфат Абзалов сообщал, что план по мобилизации в городе выполнен на 30%. «Более 8 тыс. граждан города вручены повестки с начала частичной мобилизации», — уточнял он.