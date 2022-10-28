В Петербурге допустили завершение мобилизации до конца недели

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 27 окт, 15:59
В Херсоне ВСУ обстреляли Антоновский мост Политика, 12:54
МИД Франции ответил на слова Путина о противостоянии России и Запада Политика, 12:48
В Россию вновь приостановили поставки антидепрессанта «Золофт» Общество, 12:47
В Херсонской области завершили эвакуацию Политика, 12:46
Когда надо платить налог при продаже квартиры Недвижимость, 12:46
Тедеев обвинил Мамиашвили в его уходе из сборной России по вольной борьбе Спорт, 12:41
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 12:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Toyota признала невыполнимым свой план по автомобилям на год Авто, 12:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:36
Названы регионы, где выдача ипотеки в сентябре выросла сильнее всего Недвижимость, 12:27
Как удаленно оформить карту за рубежом и не нарваться на мошенников Pro, 12:20
В Белгородской области обстреляли село Политика, 12:20
Криптоиндустрия в России: кому и зачем нужна ее легализация Крипто, 12:20
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 12:18
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  

В Петербурге допустили завершение мобилизации до конца недели

Глава Заксобрания Петербурга: мобилизацию в городе закончат до конца недели
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Призыв граждан в Санкт-Петербурге в рамках частичной мобилизации может быть завершен до конца недели, заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава законодательного собрания города Александр Бельский.

«По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья», — сказал он.

Бельский напомнил о заявлении президента Владимира Путина, который в середине октября сообщал, что частичная мобилизация может завершиться в течение двух недель. При этом глава городского парламента подчеркнул, что не может точно сказать, прекратится ли рассылка повесток к 30 октября. По его словам, Законодательное собрание Петербурга не располагает такой информацией, а также данными о том, сколько человек призвали.

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. К середине октября, по его данным, призвали более 220 тыс. человек при объявленном Минобороны плане в 300 тыс. человек. «Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут«завершены», — отмечал Путин.

В конце сентября заместитель военного комиссара Санкт-Петербурга Ильфат Абзалов сообщал, что план по мобилизации в городе выполнен на 30%. «Более 8 тыс. граждан города вручены повестки с начала частичной мобилизации», — уточнял он.

Теги
частичная мобилизация Санкт-Петербург Военная операция на Украине Законодательное собрание
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Картаполов исключил мобилизацию в день возвращения со срочной службы
Политика
Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации
Политика
В Тюменской области к госнаграде представили первого мобилизованного
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter