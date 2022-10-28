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Общество ,  
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В Приморье нарушилось сообщение с несколькими поселениями из-за снегопада

В Приморском крае из-за осадков прекратилось автобусное сообщение с городом Дальнегорском и поселком Терней, сообщается на странице минтранса региона во «ВКонтакте».

Как уточняют «Вести-Приморье», из-за выпавшего мокрого снега оказался перекрыт Дальнегорский перевал, через который идет дорога к Дальнегорску и Тернею, а также поселкам Пластун и Каменка (находятся у побережья Японского моря).

По данным телеканала, в районе перевала выпало 20 см снега, на дороге образовался гололед. Из-за этого автомобильное движение оказалось парализовано, некоторые люди решили идти пешком. Спецтехника пытается расчистить дорогу.

Как сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в скором времени снег ожидается и в Москве. Синоптик рассказал, что 31 октября в столицу придет похолодание, ночью будет мороз до минус двух градусов, что приведет к образованию гололедицы и выпадению мокрого снега.

Теги
Приморский край Приморье снегопад непогода
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