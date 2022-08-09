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Сильные дожди затопили дороги и дворы в Нижнем Новгороде. Видео
Сильные дожди затопили дороги и дворы в Нижнем Новгороде. Как выглядел потоп — в видео РБК
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дожди
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