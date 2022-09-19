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Сильный ураган прошел по Курску. Видео
По Курской области прошел сильный ураган — очевидцы видели торнадо, которое сметало все на своем пути. В результате ЧС были сорваны крыши в домах, затоплены дороги, два человека погибли
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