Приморский губернатор назвал число погибших от тайфуна «Хинамнор»

Три человека погибли из-за тайфуна «Хинамнор» в Приморье, сообщил губернатор края Олег Кожемяко в эфире радиостанции «Владивосток FM». Аудиозапись опубликована в Telegram-канале.

«Да, хоть он был и короткий, но очень жесткий. Он прошел быстро, но очень много принес вреда. У нас, к сожалению, погибли три человека. В Тернейском районе — мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину», — сказал он.

Глава региона констатировал, что власти региона не ожидали такого сильного тайфуна — вместо 153 мм осадков в некоторых местах выпало 400 мм. В результате 13 населенных пунктов оказались отрезаны от цивиллизации, в Лазовском районе 70 из 100 км дорог пришли в негодность, потоки воды размыли опоры мостов.

В крае работают спасательные бригады, авиация МЧС, десантные корабли и суда Минобороны для эвакуации людей. Специалисты постепенно восстанавливают электричество и связь в пострадавших районах.

Тайфун «Хиннамор» прошел по территории Приморского края 6 сентября. Ливни подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждения получили 34 моста. Власти региона ввели режим ЧС регионального характера в шести районах края, еще в десяти муниципалитетах он действовал с момента интенсивных ливней летом.

9 сентября Кожемяко обратился к главе МЧС Александру Куренков с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня. Однако позже ситуация начала стабилизироваться.