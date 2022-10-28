Давшую показания на полковника Захарченко Марчукову объявили в розыск

Бывший финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова, которая дала показания по делу о хищениях 25 млрд руб. и имела отношение е делу против полковника-"миллиардера" Дмитрия Захарченко, объявлена в розыск и заочно арестована на два месяца, сообщают ТАСС и РЕН ТВ.

«В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) в розыск объявлена Галина Марчукова. Суд в Москве избрал в отношении нее заочный арест», — заявил собеседник агентства.

Это новое дело против Марчуковой, его детали не приводятся.

В 2016 году у полковника Захарченко (во время задержания работал в Главном управлении экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД) при обысках нашли крупные суммы наличных в рублях и валюте, год спустя у него изъяли недвижимость, несколько автомобилей и слиток золота — общая стоимость изъятого составляла около 9 млрд руб. Следствие установило, что источником обогащения полковника были взятки.

С Марчуковой Захарченко был связан тем, что предупреждал финдиректора и ее сестру Ларису о готовящихся обысках в Нота-банке, где производились хищения. Позднее Марчуковы дали показания на Захарченко.

По первому делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию Захарченко в 2019 году приговорили к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. В этом году ему вынесли второй приговор за получение взяток в особо крупном размере — 16 лет лишения свободы и штрафу 500 млн руб. (по совокупности двух приговоров).

Марчукова проходила обвиняемой по делу о присвоении 350 млн руб. одного из вкладчиков Нота-банка. Она получила три года и три месяца колонии, а также была оштрафована на 700 тыс. руб. При этом она заключила сделку со следствием и помогла раскрыть схему хищения на 25 млрд руб. В 2019 году суд признал, что Марчукова отбыла наказание, находясь под стражей и под домашним арестом.