Суд освободил из-под стражи экс-финдиректора Нота-банка

Мосгорсуд принял решение изменить приговор бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой, которая дала показания на экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого в 2016 году при обыске нашли наличные на сумму почти 9 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд смягчил ей наказание, отпустив ее из-под стражи. Судья постановил зачесть время содержания Марчуковой из расчета один день под домашним арестом за один день в колонии, а один день под стражей — за полтора дня в колонии.

«Наказание считать отбытым, Марчукову освободить из-под стражи в зале суда», — огласил решение судья.

Лариса Марчукова получила три года и три месяца колонии, а также была оштрафована на 700 тыс. руб. Ей вменяли присвоение 350 млн руб. одного из вкладчиков Нота-банка. При этом она заключила сделку со следствием и помогла раскрыть схему хищения на 25 млрд руб.