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Военная операция на Украине ,  

«Ни в коем случае». Путин о том, может ли представить себя в роли Хрущева

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о параллелях современной политической ситуации с Карибским кризисом, отметил, что не может представить себя на месте Хрущева. Об этом он заявил в ходе выступления в клубе «Валдай»

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Президент также отметил, что это он дал указание министру обороны Сергею Шойгу позвонить всем его коллегам и проинформировать их о планах Украины использовать «грязную бомбу».

Никита Хрущев был первым секретарем ЦК КПСС с 1953 по 1964 год и председателем Совета министров СССР с 1958 по 1964 год. В октябре 1964 года он был отстранен от власти группой партийных деятелей, в которую входил будущий глава Советского Союза Леонид Брежнев. Именно при Хрущеве в 1962 году произошел Карибский кризис — дипломатический и военно-политический кризис в советско-американских отношениях, поставивший мир на грань ядерной катастрофы.

21 сентября Путин, объявляя частичную мобилизацию, обвинил Запад в «ядерном шантаже». Он напомнил, что у России тоже есть ядерное оружие, подчеркнул, что она готова использовать все средства для защиты, и призвал не считать это заявление блефом.

7 октября президент США Джо Байден призвал отнестись серьезно к словам Путина о ядерном оружии, утверждая, что российский президент не шутит. Байден отметил, что мир впервые со времен Карибского кризиса находится под угрозой применения ядерного оружия.

Теги
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Карибский кризис Никита Хрущев Владимир Путин Валдай

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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