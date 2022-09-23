В Совбезе назвали Карибский кризис примером урегулирования противоречий

Замсекретаря Совбеза России Венедиктов подчеркнул, что события 1962 года являются примером по урегулированию «глубоких идеологических противоречий» и такой опыт должен особенно активно изучаться сейчас

Александр Венедиктов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Опыт урегулирования Карибского кризиса необходимо активно изучать уже сейчас, заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов на конференции к 60-летию Карибского кризиса, передает ТАСС.

«События 1962 года являются примером того, как две сверхдержавы могут отложить в сторону разделяющие их глубокие идеологические противоречия во имя совместной конструктивной работы на благо всего человечества», — заявил он.

Именно поэтому, продолжил Венедиктов, опыт успешного урегулирования Карибского кризиса, а также целого ряда других, не менее опасных эпизодов советско-американского противостояния должен особенно активно изучаться сейчас, «когда коллективный Запад во главе с Вашингтоном официально объявил о новой холодной войне против России».

Карибский кризис длился в течение двух недель в октябре 1962 года, он возник вскоре после размещения США ракет средней дальности «Юпитер» в Турции. В СССР сочли, что из-за малого подлетного времени они могли достичь Москвы и крупных промышленных центров без возможности нанести равноценный ответный удар. Советский Союз в рамках секретной операции «Анадырь» разместил баллистические и тактические ракеты наземного базирования (часть из них была с ядерным зарядом) на Кубе. Размещение вызывало острую реакцию у властей США, ситуацию удалось урегулировать путем разговора первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с президентом США Джоном Кеннеди.

Отношения между Москвой и Вашингтоном резко ухудшились после начала Россией спецоперации на Украине: США ввели уже несколько пакетов санкций, Россия обещала реагировать зеркально. В обращении в день начала боевых действий президент России Владимир Путин, в частности, заявлял, что дальнейшее расширение инфраструктуры альянса и «начавшееся военное освоение территорий Украины» неприемлемы.

«Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, — замечу, на наших же исторических территориях, — создается враждебная нам «анти-Россия», которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием», — утверждал президент.

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С декабря прошлого года Россия также призывала Соединенные Штаты предоставить «юридически зафиксированные гарантии», которые бы исключили расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах, в том числе на Украине, ударных систем вооружений. Тем не менее многомесячные переговоры не увенчались успехом: поддержать предложение о нерасширении НАТО страны Запада отказались, сославшись на то, что это противоречит политике «открытых дверей» альянса. «Мы не пойдем на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь», — говорил в середине декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг.