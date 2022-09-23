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Военная операция на Украине ,  
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В Совбезе назвали Карибский кризис примером урегулирования противоречий

Замсекретаря Совбеза призвал активно изучать опыт урегулирования Карибского кризиса
Замсекретаря Совбеза России Венедиктов подчеркнул, что события 1962 года являются примером по урегулированию «глубоких идеологических противоречий» и такой опыт должен особенно активно изучаться сейчас
Александр Венедиктов
Александр Венедиктов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Опыт урегулирования Карибского кризиса необходимо активно изучать уже сейчас, заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов на конференции к 60-летию Карибского кризиса, передает ТАСС.

«События 1962 года являются примером того, как две сверхдержавы могут отложить в сторону разделяющие их глубокие идеологические противоречия во имя совместной конструктивной работы на благо всего человечества», — заявил он.

Именно поэтому, продолжил Венедиктов, опыт успешного урегулирования Карибского кризиса, а также целого ряда других, не менее опасных эпизодов советско-американского противостояния должен особенно активно изучаться сейчас, «когда коллективный Запад во главе с Вашингтоном официально объявил о новой холодной войне против России».

Карибский кризис длился в течение двух недель в октябре 1962 года, он возник вскоре после размещения США ракет средней дальности «Юпитер» в Турции. В СССР сочли, что из-за малого подлетного времени они могли достичь Москвы и крупных промышленных центров без возможности нанести равноценный ответный удар. Советский Союз в рамках секретной операции «Анадырь» разместил баллистические и тактические ракеты наземного базирования (часть из них была с ядерным зарядом) на Кубе. Размещение вызывало острую реакцию у властей США, ситуацию удалось урегулировать путем разговора первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с президентом США Джоном Кеннеди.

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Отношения между Москвой и Вашингтоном резко ухудшились после начала Россией спецоперации на Украине: США ввели уже несколько пакетов санкций, Россия обещала реагировать зеркально. В обращении в день начала боевых действий президент России Владимир Путин, в частности, заявлял, что дальнейшее расширение инфраструктуры альянса и «начавшееся военное освоение территорий Украины» неприемлемы.

«Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, — замечу, на наших же исторических территориях, — создается враждебная нам «анти-Россия», которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием», — утверждал президент.

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С декабря прошлого года Россия также призывала Соединенные Штаты предоставить «юридически зафиксированные гарантии», которые бы исключили расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах, в том числе на Украине, ударных систем вооружений. Тем не менее многомесячные переговоры не увенчались успехом: поддержать предложение о нерасширении НАТО страны Запада отказались, сославшись на то, что это противоречит политике «открытых дверей» альянса. «Мы не пойдем на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь», — говорил в середине декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Карибский кризис Военная операция на Украине Совбез России урегулирование конфликта
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