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МИД Китая пообещал России поддержку в преодолении трудностей

Глава МИД Китая Ван И: Китай поддержит Россию в реализации целей стратегического развития
Ван И
Ван И (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Правительство Китая намерено оказать поддержку России в достижении ею целей стратегии развития. Об этом в четверг в телефонном разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Китайская сторона будет решительно поддерживать Россию под руководством президента Путина в преодолении трудностей, устранении помех и реализации стратегических целей развития, а также дальнейшем утверждении статуса России как державы на международной арене», — сообщает МИД КНР.

Ван И отметил: у Китая и России есть законное право на собственное развитие и возрождение, а любая попытка помешать этим странам не увенчается успехом.

Китай выразил готовность углублять связи с Россией на всех уровнях, продвигать китайско-российские отношения и сотрудничество в различных областях на более высокий уровень.

Стороны также обменялись мнениями по Украине и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

С начала военных действий 24 февраля Китай занял нейтральную позицию, призывал к мирному решению конфликта, а также выступал за территориальную целостность Украины. Пекин не осуждал начало боевых действий на Украине. После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября Пекин вновь призвал стороны к переговорам. Китай воздержался от голосования 12 октября во время обсуждения на Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

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