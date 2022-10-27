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Военная операция на Украине ,  

Власти Киевской области сообщили о работе ПВО

Глава администрации Кулеба: в Киевской области работает ПВО, в одной из общин был пожар

В Киевской области работает система противовоздушной обороны, объявлена воздушная тревога, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Кроме того, по его словам, в одной из общин области произошел пожар из-за удара российской стороны. Кулеба отметил, что жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет, возгорание ликвидируют.

«В области объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях до отбоя. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото — и видеоматериалы в социальные сети», — написал он в телеграм-канале.

О пожаре сообщал и секретарь городского совета остающегося под Контролем Киева Запорожья Анатолий Куртев. Он рассказал, что под ударами оказались окрестности Запорожья и пригород. В связи с этим в настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения, в некоторых зданиях вылетели стекла, указал Куртев.

К 1:49 мск воздушная тревога была объявлена в ряде украинских регионов, включая Киевскую, Винницкую, Днепропетровскую, Николавескую и другие области. К 3:21 во всех регионах воздушную тревогу отменили.

После взрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября, который привел к обрушению двух пролетов его автомобильной части и гибели четырех человек, Россия наносила массированные удары «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины». С 10 октября власти украинских регионов объявляют воздушную тревогу каждый день и сообщают о разрушениях.

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После ударов Украина сообщила, что в стране повреждено до 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого в разных регионах наблюдаются перебои с электричеством, начались веерные отключения, граждан призвали экономить энергию.

Теги
Киевская область ПВО Пожар
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