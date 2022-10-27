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В Сирии сообщили об обстреле Дамаска со стороны Израиля

SANA: сирийские ПВО отразили удар израильских ракет по Дамаску

В небе над Дамаском и его окрестностями слышны взрывы, система противовоздушной обороны сбила несколько израильских ракет, сообщают сирийское госагентство SANA и телеканал Al-Ibrhariya.

По данным телеканала, удары произошли в 00:30 27 октября (совпадает с московским), Израиль выпустил ракеты со стороны Голанских высот. «Удалось ограничиться материальными потерями», — говорится в сообщении.

За последнее время сирийские СМИ не раз сообщали об обстреле Дамаска израильской стороной. Так, 24 октября в окрестностях сирийской столицы прозвучали два взрыва, были ранены военные. По данным Al-Arabiya, один военный погиб. 

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии позднее уточнил, что в период с 13:50 до 14:02 24 октября два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиаудар восемью крылатыми ракетами по Дамаску, сирийские ПВО уничтожили четыре из них. ЦПВС также подтвердил данные о двух раненых.

За три дня до этого СМИ также писали об отражении ракетного удара по Дамаску со стороны Израиля. Позднее ЦПВС сообщил, что вечером 21 октября истребители F-16 ВВС Израиля нанесли авиационный удар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса, поразив радиолокационную станцию YLC-6M сирийских Вооруженных сил и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димаса.

В середине сентября SANA писало об ударах по международному аэропорту неподалеку от Дамаска. Повреждения тогда получили взлетно-посадочные полосы, здания аэропорта, погибли пять человек.

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Теги
Сирия обстрел Дамаск Израиль
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